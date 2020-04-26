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В КНДР заявили об активной деятельности Ким Чен Ына

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Государственное радио КНДР  сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына

Государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

В сообщении радиостанции говорилось о том, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиен". В какой форме была передана благодарность, не уточняется.

В то же время испанский активист, руководитель Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил в Twitter, что слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности. .

"Это официально: информация о тяжелом состоянии здоровья нашего лидера Ким Чен Ына ложная и злонамеренная. Спасибо за беспокойство, но умоляю журналистов, чтобы они проверяли источники информации и были менее сенсационными", - написал Као де Бенос.

Као де Бенос называет себя специальным представителем Комитета по внешним культурным связям КНДР. В СМИ он фигурирует как активист, поддерживающий политический курс Северной Кореи и продвигающий контакты с этой страной и часто бывает в КНДР.

Напомним, по информации СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции не сердце, которую недавно перенес.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в правдивости информации об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР. Трамп считает, что СМИ могут использовать устаревшую информацию.

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