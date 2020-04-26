У КНДР заявили про активну діяльність Кім Чен Ина

Державне радіо КНДР повідомило про активну діяльність лідера країни Кім Чен Ина. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap,

В повідомленні радіостанції говорилося про те, що "товариш Кім Чен Ин передав подяку робітникам та співробітникам, від усієї душі допомагали створювати місто Самчжиен". В якій формі була передана подяку, не уточнюється.

Водночас ыспанський активіст, керівник Корейської асоціації дружби Алехандро Као де-Бенос у Twitter заявив, що Чутки про проблеми зі здоров'ям лідера КНДР Кім Чен Ина не відповідають дійсності.

"Це офіційно: інформація про тяжкий стан здоров'я нашого лідера Кім Чен Ина помилкова і зловмисна. Дякую за турботу, але благаю журналістів, щоб вони перевіряли джерела інформації і були менш сенсаційними", - написав Као де-Бенос.

Као де-Бенос називає себе спеціальним представником Комітету із зовнішніх культурних зв'язків КНДР. У ЗМІ він фігурує як активіст, який підтримує політичний курс Північної Кореї, просуває контакти з цією країною і часто буває в КНДР.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції не серце, яку нещодавно переніс.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається в правдивості інформації про погіршення стану здоров'я лідера КНДР. Трамп вважає, що ЗМІ можуть використовувати застарілу інформацію.