КНДР заявила о запуске ракеты с поезда

Северная Корея заявила о запуске ракеты с поезда. Учебный пуск осуществил недавно созданный железнодорожный ракетный полк.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на NHK .

Согласно сообщению газеты, учения проводились в одном из районов в центральной части Северной Кореи.

В статье говорится о том, что ракета точно попала в цель в Японском море на расстоянии 800 километров.

Газета не сообщила, присутствовал ли на учениях северокорейский лидер Ким Чен Ын.