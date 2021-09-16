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КНДР заявила о запуске ракеты с поезда

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Пхеньян, Четверг 16 сентября 2021 09:35
КНДР заявила о запуске ракеты с поезда Фото: КНДР заявила о запуске ракеты с поезда (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Северная Корея заявила о запуске ракеты с поезда. Учебный пуск осуществил недавно созданный железнодорожный ракетный полк.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NHK.

Согласно сообщению газеты, учения проводились в одном из районов в центральной части Северной Кореи.

В статье говорится о том, что ракета точно попала в цель в Японском море на расстоянии 800 километров.

Газета не сообщила, присутствовал ли на учениях северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Напомним, Северная Корея запустила две баллистические ракеты за последние два дня.

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