КНДР заявила о запуске ракеты с поезда
Фото: КНДР заявила о запуске ракеты с поезда (GettyImages)
Северная Корея заявила о запуске ракеты с поезда. Учебный пуск осуществил недавно созданный железнодорожный ракетный полк.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NHK.
Согласно сообщению газеты, учения проводились в одном из районов в центральной части Северной Кореи.
В статье говорится о том, что ракета точно попала в цель в Японском море на расстоянии 800 километров.
Газета не сообщила, присутствовал ли на учениях северокорейский лидер Ким Чен Ын.