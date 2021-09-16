КНДР заявила про запуск ракети з потяга

Північна Корея заявила про запуск ракети з потяга. Навчальний пуск здійснив нещодавно створений залізничний ракетний полк.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на NHK .

Згідно з повідомленням газети, навчання проводилися в одному з районів у центральній частині Північної Кореї.

У статті йдеться про те, що ракета точно влучила в ціль в Японському морі на відстані 800 кілометрів.

Газета не повідомила, чи був присутній на навчаннях північнокорейський лідер Кім Чен Ин.