КНДР заявила про запуск ракети з потяга
Фото: КНДР заявила про запуск ракети з потяга (GettyImages)
Північна Корея заявила про запуск ракети з потяга. Навчальний пуск здійснив нещодавно створений залізничний ракетний полк.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.
Згідно з повідомленням газети, навчання проводилися в одному з районів у центральній частині Північної Кореї.
У статті йдеться про те, що ракета точно влучила в ціль в Японському морі на відстані 800 кілометрів.
Газета не повідомила, чи був присутній на навчаннях північнокорейський лідер Кім Чен Ин.