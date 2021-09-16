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КНДР заявила про запуск ракети з потяга

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Пхеньян, Четвер 16 вересня 2021 09:35
КНДР заявила про запуск ракети з потяга Фото: КНДР заявила про запуск ракети з потяга (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Північна Корея заявила про запуск ракети з потяга. Навчальний пуск здійснив нещодавно створений залізничний ракетний полк.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NHK.

Згідно з повідомленням газети, навчання проводилися в одному з районів у центральній частині Північної Кореї.

У статті йдеться про те, що ракета точно влучила в ціль в Японському морі на відстані 800 кілометрів.

Газета не повідомила, чи був присутній на навчаннях північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Нагадаємо, Північна Корея запустила дві балістичні ракети за останні два дні.

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