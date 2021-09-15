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КНДР запустила две баллистические ракеты за два дня

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Среда 15 сентября 2021 08:57
КНДР запустила две баллистические ракеты за два дня Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Северная Корея запустила две баллистические ракеты за последние два дня. Обе направили в сторону Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

"Ракеты неопознанного типа" выпустили из центральных районов Северной Кореии.

В то же время, южнокорейские и американские службы начали анализировать детали.

"Наши силы находятся в состоянии полной готовности, тесно сотрудничая с США", - утверждают военные Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила неизвестный снаряд с восточного побережья.

РБК-Украина писало, что КНДР могла возобновить работу ядерного объекта.

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