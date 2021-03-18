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КНДР заявила, что США попытались установить контакт с помощью "дешевого трюка"

Автор: Инна Собора

Северная Корея заявила в четверг, что Соединенные Штаты пытались установить контакт. Для этого американцы якобы использовали "дешевые уловки".

Об этом сообщает Reuters.

Государственные СМИ Северной Кореи распространили информацию о том, что США прислали несколько электронных писем и телефонных сообщений. Эти усилия в Пхеньяне считают "дешевым трюком".

Высокопоставленный северокорейский дипломат Чхве Сон Хуэя заявил, что США не получат ответа на свои попытки установить контакт, пока не откажутся от враждебной политики.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон раскритиковала совместные военные учения Южной Кореи и США. По ее словам, это "не способствует диалогу и сотрудничеству".

РБК-Украина писало, что Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть свою политику в отношении Северной Кореи. Это должно случится "в течение следующего месяца или около того".

Напомним, ранее Ким Чен Ын назвал Соединенные Штаты "самым большим врагом".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКНДР
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