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В КНДР сделали первое публичное обращение к Байдену: раскритиковали военные учения

Новина українською → КНДР, США, Среда 17 марта 2021 05:20
В КНДР сделали первое публичное обращение к Байдену: раскритиковали военные учения Фото: Джо Байдень (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, сестра лидера страны Ким Йо Чжон раскритиковала совместные военные учения Южной Кореи и США. По ее словам, это "не способствует диалогу и сотрудничеству".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

Это первое публичное обращение со стороны представителей КНДР к США с момента вступления Джо Байдена на должность.

"Мы хотим воспользоваться случаем и предупредить новую администрацию США, которая пытается настойчиво распространять запах пороха на нашей земле. Если США хотят спать мирно в течение следующих 4 лет, им лучше воздержаться, чтобы не вызвать вони на первом же шаге. Военные учения и враждебность никогда не идут вместе с диалогом и сотрудничеством", - заявила Ким.

Заявление было сделано накануне визита в Сеул госсекретаря США Этони Блинкена и министра обороны Ллойд Остин.

Ранее сообщалось, что разведка Соединенных Штатов считает, что КНДР может готовиться к проведению новых ракетных испытаний впервые с момента вступления на пост американского президента Джо Байдена. В Белом доме ожидают, что КНДР примет окончательное решение о проведении тестового запуска на основе итогов визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Японию и Корею.

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