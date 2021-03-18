КНДР заявила, що США спробували встановити контакт з допомогою "дешевого трюку"

Північна Корея заявила в четвер, що Сполучені Штати намагалися встановити контакт. Для цього американці нібито використовували "дешеві прийоми".

Про це повідомляє Reuters .

Державні ЗМІ Північної Кореї поширили інформацію про те, що США прислали кілька електронних листів і телефонних повідомлень. Ці зусилля в Пхеньяні вважають "дешевим трюком".

Високопоставлений північнокорейський дипломат Чхве Сон Хуэя заявив, що США не отримають відповіді на свої спроби встановити контакт, поки не відмовляться від ворожої політики.