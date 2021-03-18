КНДР заявила, що США спробували встановити контакт з допомогою "дешевого трюку"

Північна Корея заявила в четвер, що Сполучені Штати намагалися встановити контакт. Для цього американці нібито використовували "дешеві прийоми".
Про це повідомляє Reuters.
Державні ЗМІ Північної Кореї поширили інформацію про те, що США прислали кілька електронних листів і телефонних повідомлень. Ці зусилля в Пхеньяні вважають "дешевим трюком".
Високопоставлений північнокорейський дипломат Чхве Сон Хуэя заявив, що США не отримають відповіді на свої спроби встановити контакт, поки не відмовляться від ворожої політики.
Раніше сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон розкритикувала спільні військові навчання Південної Кореї і США. За її словами, це "не сприяє діалогу і співпраці".
РБК-Україна писало, що Адміністрація президента США Джо Байдена планує переглянути свою політику стосовно Північної Кореї. Це повинно статися "протягом наступного місяця або близько того".
Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин назвав Сполучені Штати "найбільшим ворогом".