КНДР заявила, що знайшла дрон Південної Кореї, і пригрозила війною

КНДР заявила, що нібито знайшла безпілотник Південної Кореї з ящиком листівок у районі Пхеньяна. Північна Корея пригрозила сусідній країні війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).

Речник Міноборони КНДР заявив, що ще 13 жовтня в районі Пхеньяну нібито було виявлено уламки безпілотника, схожого на літальний апарат, який Південна Корея продемонструвала на параді на честь дня збройних сил.

Він стверджує, що це нібито є "вирішальним речовим доказом" того, що Південна Корея скоїла провокацію. КНДР запевняє, що провела технічну експертизу виявленого безпілотника та дійшла висновку, що це малорозмірний безпілотник дистанційної розвідки, що належить південнокорейським військовим.

КНДР заявила, що ухвалила рішення про збереження стану повної бойової готовності артилерійських з'єднань та частин біля кордону.

Північна Корея попередила, що повторне порушення територіальних наземних, повітряних і водних кордонів КНДР буде розцінено як "серйозна військова провокація проти суверенітету", та пригрозила оголошенням війни.