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КНДР заявила, что нашла дрон Южной Кореи, и пригрозила войной

Пхеньян, Суббота 19 октября 2024 13:37
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КНДР заявила, что нашла дрон Южной Кореи, и пригрозила войной Фото: КНДР пригрозила Южной Корее войной (voakorea com)
Автор: Наталья Юрченко

КНДР заявила, что якобы обнаружила беспилотник Южной Кореи с ящиком открыток в районе Пхеньяна. Северная Корея пригрозила соседней стране войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Представитель Минобороны КНДР заявил, что еще 13 октября в районе Пхеньяна якобы были обнаружены обломки беспилотника, похожего на летательный аппарат, который Южная Корея продемонстрировала на параде в честь дня вооруженных сил.

Он утверждает, что это якобы "решающее вещественное доказательство" того, что Южная Корея совершила провокацию. КНДР уверяет, что провела техническую экспертизу обнаруженного беспилотника и пришла к выводу, что это малоразмерный беспилотник дистанционной разведки, принадлежащий южнокорейским военным.

КНДР заявила, что приняла решение о сохранении состояния полной боевой готовности артиллерийских соединений и частей у границы.

Северная Корея предупредила, что повторное нарушение территориальных наземных, воздушных и водных границ КНДР будет расценено как "серьезная военная провокация против суверенитета", и пригрозила объявлением войны.

Конфликт между Кореями

Напомним, в последние недели конфликт между Северной и Южными Кореями обострился. Пхеньян обвинил Сеул в запуске дронов с "пропагандистскими" открытками и пригрозил ответить силой.

Южная Корея отрицала обвинения и тоже заявила, что будет жестко реагировать на провокации.

КНДР привела в боевую готовность артиллерию у границы, а также подорвала дороги, ведущие в Южную Корею.

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