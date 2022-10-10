КНДР заявила, що імітувала ядерні удари по Південній Кореї

Пхеньян заявив, що навчання проводилися як попередження після великомасштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що військові навчання у Японському морі проходили за участю американського авіаносця USS Ronald Reagan на тлі провокацій з боку КНДР.

Також ми писали, що одна з ракет, запущених Північною Кореєю, пролетіла над Японією.

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