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КНДР заявила, что имитировала ядерные удары по Южной Корее

Фото: КНДР заявила, что имитировала ядерные удары по Южной Корее (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Серия ракетных испытаний КНДР была разработана для имитации обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пхеньян заявил, что учения проводились в качестве предупреждения после крупномасштабных учений военно-морских сил Южной Кореи и США.

Напомним, ранее стало известно, что военные учения в Японском море проходили с участием американского авианосца USS Ronald Reagan на фоне провокаций со стороны КНДР.

Также мы писали, что одна из ракет, запущенных Северной Кореей, пролетела над Японией.

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КНДР