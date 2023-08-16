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КНДР заявила, що американський солдат втік до них "в пошуках порятунку"

Фото: американський солдат втік до КНДР нібито через нелюдські умови в армії (voakorea.com)
Автор: Антон Малиновський

КНДР заявила, що американський військовий Тревіс Кінг, що втік до їхньої країни, зробив це нібито через "нелюдське поводження" в армії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне ЗМІ KCNA.

Північнокорейські слідчі стверджують, що Кінг навмисно перетнув кордон між Південною Кореєю та КНДР. Мотивом стало нібито "нелюдське поводження та расизм в американській армії".

"Він також висловив готовність шукати статус біженця в КНДР або третій країні, заявивши, що розчарований нерівним американським суспільством", - пише KCNA.

Втеча Тревіса Кінга

Нагадаємо, що Тревіс Кінг - кавалерійський розвідник, який приєднався до збройних сил США у січні 2021 року та останнім часом служив у Південній Кореї. В армії США повідомили, що незадовго до втечі він зазнав дисциплінарного стягнення за напад і провів 50 днів у слідчому ізоляторі.

Після цього, в липні 2023 року, Кінг без дозволу перетнув кордон КНДР під час цивільної поїздки по Об'єднаній зоні безпеки. Він вважається першим американським солдатом, який перейшов до КНДР з 1982 року.

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