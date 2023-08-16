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КНДР заявила, что американский солдат сбежал к ним "в поисках спасения"

Фото: американский солдат сбежал в КНДР якобы из-за бесчеловечных условий в армии (voakorea.com)
Автор: Антон Малиновский

КНДР заявила, что бежавший в их страну американский военный Тревис Кинг сделал это якобы из-за "бесчеловечного обращения" в армии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное СМИ KCNA.

Северокорейские следователи утверждают, что Кинг намеренно пересек границу между Южной Кореей и КНДР. Мотивом стало якобы "бесчеловечное обращение и расизм в американской армии".

"Он также выразил готовность искать статус беженца в КНДР или третьей стране, заявив, что разочарован неравным американским обществом", - пишет KCNA.

Бегство Тревиса Кинга

Напомним, что Тревис Кинг - кавалерийский разведчик, присоединившийся к вооруженным силам США в январе 2021 года и в последнее время служивший в Южной Корее. В армии США сообщили, что незадолго до побега он подвергся дисциплинарному взысканию за нападение и провел 50 дней в следственном изоляторе.

После этого, в июле 2023 года, Кинг без разрешения пересек границу КНДР во время гражданской поездки по Объединенной зоне безопасности. Он считается первым американским солдатом, перешедшим в КНДР с 1982 года.

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КНДРСоединенные Штаты Америки