КНДР заявила, что американский солдат сбежал к ним "в поисках спасения"

Северокорейские следователи утверждают, что Кинг намеренно пересек границу между Южной Кореей и КНДР. Мотивом стало якобы "бесчеловечное обращение и расизм в американской армии".

"Он также выразил готовность искать статус беженца в КНДР или третьей стране, заявив, что разочарован неравным американским обществом", - пишет KCNA.

Бегство Тревиса Кинга

Напомним, что Тревис Кинг - кавалерийский разведчик, присоединившийся к вооруженным силам США в январе 2021 года и в последнее время служивший в Южной Корее. В армии США сообщили, что незадолго до побега он подвергся дисциплинарному взысканию за нападение и провел 50 дней в следственном изоляторе.

После этого, в июле 2023 года, Кинг без разрешения пересек границу КНДР во время гражданской поездки по Объединенной зоне безопасности. Он считается первым американским солдатом, перешедшим в КНДР с 1982 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.