Ким Чен Ын присутствовал на последних испытаниях нового оружия КНДР

Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

КНДР выпустила в субботу две ракеты ближнего действия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично посетил субботние испытания нового оружия. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Государственные СМИ страны KCNA отметили, что оружие было разработано в соответствии с местностью страны.

При этом чиновники Южной Кореи отметили, что Северная Корея выпустила две ракеты ближнего радиуса действия для демонстрации силы против новых совместных военных учений Сеула с военными США.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что получил от Ким Чен Ына письмо, в котором тот извинился за ракетные испытания. В августе КНДР провела несколько запусков ракет. В частности, запуски были зафиксированы 2,6 и 9 августа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Ким Чен Ын написал письмо Трампу, в котором предложил провести новый саммит.

Добавим, недавно стало известно КНДР собрала около 2 миллиардов долларов на программы оружия массового поражения с помощью масштабных кибератак на банки и биржи криптовалют.