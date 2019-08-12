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КНДР заявила про неможливість переговорів з Південною Кореєю

Новини » Політика    12.08.2019 - 05:17
КНДР заявила про неможливість переговорів з Південною Кореєю
Фото: Кім Чен Ин (twitter.com/kcna)

Північна Корея готова поновити переговори тільки після завершення навчань Південної Кореї і США

Північна Корея (КНДР) вважає неможливими переговори з Південною Кореєю, поки Сеул спільно з військовими Сполучених Штатів проводить військові навчання. Про це йдеться в заяві високопоставленого північнокорейського дипломата Квон Чон Гана, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Вони повинні розуміти, що міжкорейський контакт буде ускладнений, якщо вони не припинять ці військові навчання або поки вони не нададуть правдоподібного виправдання або щирого пояснення", - заявив Квон Чон Ган.

Крім того, він назвав "дурницями" вимоги Південної Кореї припинити ракетні випробування в КНДР.

"Навіть президент США зробив заяву, якою фактично визнав право суверенної держави на самооборону, сказавши, що це невеликі ракетні випробування, які проводять багато країн", - сказав Квон.

Зазначимо, у відповідь на спільні навчання Південної Кореї і США Кім Чен Ин проводить власні випробування ракет, Північна Корея називає військові навчання в Південній Кореї "репетицією війни".

11 серпня США і Південна Корея розпочали другий етап навчань на випадок повномасштабної війни на Корейському півострові

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин у листі, який він отримав напередодні, вибачився за випробування ракет малої дальності. Зокрема, лідер КНДР нібито "дуже мило заявив, що хотів би зустрітися і почати переговори, як тільки спільні навчання США і Південної Кореї завершаться".

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