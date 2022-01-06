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КНДР заявила об испытаниях сверхзвуковой ракеты

Автор: Артур Родивилов

Северная Корея подтвердила 6 января, что накануне провела испытание гиперзвуковой ракеты. КНДР оценила дальность полета ракеты в 700 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ренхап".

Кроме того, в северокорейских источниках рассказали, что снаряд "точно попал в цель".

Согласно информации агентства, снаряд пролетел вверх на 120 км.

Уточняется, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на запуске не присутствовал.

О том, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету, стало известно утром 5 января. В Японии на фоне такой информации срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

Ранее мы писали, что Северная Корея показала запуск баллистической ракеты с поезда.

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КНДР