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Северная Корея показала запуск баллистической ракеты с поезда

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Северная Корея, Четверг 16 сентября 2021 19:21
Северная Корея показала запуск баллистической ракеты с поезда Фото: Северная Корея запустила баллистические ракеты с поезда (Voakorea.com)
Автор: Сергей Пышкин

Северная Корея испытала железнодорожную ракетную систему. Ее будут использовать, как контрудар в случае угрозы стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ракеты пролетели около 800 км и попали в запланированную цель, которая была расположена в море.

Отмечается, что проведение испытаний проходили в тот самый день, когда Южная Корея проверяла запуск баллистических ракет с подводных лодок.

Впрочем, испытания Северной Кореи вызвали осуждение и беспокойство со стороны международного сообщества. По мнению США, республика нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

"Железнодорожная ракетная система является эффективным средством противодействия, способным нанести серьезный многократный удар по угрозе", - заявил маршал Северной Кореи Пак Джонг Чон.

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Северная Корея
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