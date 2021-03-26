КНДР заявила об испытании новой тактической ракеты

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не наблюдал за испытаниями.

Напомним, издание The Washington Post писало, что КНДР в минувшее воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям, говорилось в материале издания.

После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.