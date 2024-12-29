КНДР застосує "найжорсткішу" стратегію протидії США, - ЗМІ

На зустрічі партійних і урядових чиновників було ухвалено рішення про те, що Північна Корея застосує "найжорсткішу" стратегію протидії Сполученим Штатам заради своєї безпеки і національних інтересів. Однак подробиць немає.

Також у публікації KCNA йдеться про те, що альянс між Південною Кореєю, США і Японією розширився до "ядерного військового блоку", а Південна Корея стала "антикомуністичним форпостом" США.

"Ця реальність ясно показує, в якому напрямку нам слід рухатися, що і як нам слід робити", - цитує Reuters звіт.

Також під час зустрічі закрита держава пообіцяла розвивати відносини з "дружніми" країнами. Крім того, Кім закликав до прогресу в галузі оборонної науки і технологій для зміцнення потенціалу стримування війни в країні.

Reuters додало, що такі зустрічі часто тривають кілька днів і останніми роками використовувалися для ухвалення ключових політичних рішень.