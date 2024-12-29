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КНДР применит "самую жесткую" стратегию противодействия США, - СМИ

Фото: Ким Чен Ын (росЗМІ)
Автор: Эдуард Ткач

На прошлой неделе в преддверии нового года состоялось ключевое политическое совещания правящей партии Северной Кореи. Его провел глава КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На встрече партийных и правительственных чиновников было принято решение о том, что Северная Корея применит "самую жесткую" стратегию противодействия Соединенным Штатам ради своей безопасности и национальных интересов. Однако подробностей нет.

Также в публикации KCNA говорится, что альянс между Южной Кореей, США и Японией расширился до "ядерного военного блока", а Южная Корея стала "антикоммунистическим форпостом" США.

"Эта реальность ясно показывает, в каком направлении нас следует двигаться, что и как нам следует делать", - цитирует Reuters отчет.

Также в ходе встречи закрытое государство пообещало развивать отношения с "дружественными" странами. Кроме того, Ким призвал к прогрессу в области оборонной науки и технологий для укрепления потенциала сдерживания войны в стране.

Reuters добавило, что такие встречи часто длятся несколько дней и в последние годы использовались для принятия ключевых политических решений.

Напомним, чуть более недели назад агентство Reuters писало, что в США обеспокоены намерениями Москвы поддерживают ядерную программу Северной Кореи. Это в свою очередь, нарушит продолжительную кампанию ядерного разоружения Корейского полуострова.

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Соединенные Штаты АмерикиКНДРКим Чен ЫнСеверная Корея