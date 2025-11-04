КНДР запустила в Жовте море 10 ракет під час візиту Гегсета на кордон

Збройні сили КНДР запустили близько 10 ракет у бік Жовтого моря за годину до прибуття глави Пентагону Піта Гегсета до демілітаризованої зони між КНДР та Південною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap .

Північна Корея випустила близько 10 ракет із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у бік Жовтого моря. Це збіглося зі спільним візитом керівників оборонних служб Південної Кореї та Сполучених Штатів до демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї.

Третього листопада міністри оборони Республіки Корея та США вперше з 2017 року відвідали разом демілітаризовану зону.

Також військові підтвердили, що КНДР випустила ще 10 ракет у суботу, 1 листопада, коли президент Південної Кореї Лі Дже Мен та лідер Китаю Сі Цзіньпін проводили переговори на вищому рівні в південно-східному місті Кьонджу з нагоди саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

"Наші військові уважно стежать за діями Північної Кореї, підтримуючи високу спільну боєздатність Республіки Корея та США", - заявили в Комітеті начальників штабів ЗС Республіки Корея .