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КНДР запустила відразу кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря

Субота 02 вересня 2023 05:03
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КНДР запустила відразу кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря Фото: КНДР запустила відразу кілька крилатих ракет у Жовте море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея випустила відразу кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря у суботу, 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карти Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї оголосив, що запуск ракет військами КНДР відбувся близько 4 години ранку.

"Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші збройні сили підтримують повну готовність у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться у повідомленні комітету начальників штабів.

Після 11-денних навчань Південної Кореї та США "Щит свободи Ульчі", які завершилися 30 серпня, Північна Корея розпочала військові командно-штабні навчання, що включають сценарій окупації території Південної Кореї, і на початку цього тижня випустила дві балістичні ракети малої дальності у бік вод. біля свого східного узбережжя.

У КНДР заявили, що запуск ракети був навчанням з завдання тактичного ядерного удару по великих командних центрах і аеродромах у Південній Кореї.

Ракетні удари КНДР

Нагадаємо, що 30 серпня стало відомо про запуск КНДР балістичної ракети у бік Японського моря. А перед цим північнокорейська ракета після запуску 23 серпня пройшла повітряний простір Японії та продовжила рух у бік Тихого океану.

Зазначимо, що Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" і влаштовує регулярні пуски балістичних ракет у бік Східного та Жовтого морів. Нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин видав наказ наростити виробництво озброєння для "удосконалення боєздатності".

Тим часом Північна Корея двічі намагалася вивести на орбіту "військовий супутник-шпигун" Malligyong-1. Це відбувалося 31 травня та 23 серпня, і обидва рази – невдало. Наразі Південна Корея та США шукають уламки ракети на дні моря.

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