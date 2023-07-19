КНДР запустила ще дві ракети в бік Східного моря

В середу, 19 липня, КНДР запустила ще дві балістичних ракети малої дальності у Східне море.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
12 липня КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а через день повторила випробування. США та Південна Корея засудили такі дії та провели навчання зі стратегічним бомбардувальником у відповідь.
Також повідомлялось, що 18 липня США вперше з 1980-х років направили до Південної Кореї атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan з балістичними ракетами.
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