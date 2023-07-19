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КНДР запустила ще дві ракети в бік Східного моря

Фото: КНДР запустила дві балістичні ракети у Східне море (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В середу, 19 липня, КНДР запустила ще дві балістичних ракети малої дальності у Східне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Запуски ракет КНДР

12 липня КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а через день повторила випробування. США та Південна Корея засудили такі дії та провели навчання зі стратегічним бомбардувальником у відповідь.

Також повідомлялось, що 18 липня США вперше з 1980-х років направили до Південної Кореї атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan з балістичними ракетами.

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