КНДР запустила ще дві ракети в бік Східного моря

Запуски ракет КНДР

12 липня КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а через день повторила випробування. США та Південна Корея засудили такі дії та провели навчання зі стратегічним бомбардувальником у відповідь.

Також повідомлялось, що 18 липня США вперше з 1980-х років направили до Південної Кореї атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan з балістичними ракетами.

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