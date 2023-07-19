КНДР запустила еще две ракеты в сторону Восточного моря

В среду, 19 июля, КНДР запустила еще две баллистические ракеты малой дальности в Восточное море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
12 июля КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила испытание. США и Южная Корея осудили такие действия и провели обучение со стратегическим бомбардировщиком в ответ.
Также сообщалось, что 18 июля США впервые с 1980-х годов направили в Южную Корею атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами.
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