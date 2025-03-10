КНДР запустила перші балістичні ракети після приходу Трампа до влади

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, з провінції Хванхе на заході Північної Кореї було запущено щонайменше дві ракети. Інші подробиці, включно з точною кількістю запущених ракет, поки що не доступні. За даними Yonhap News, ракети, найімовірніше, були балістичними ракетами ближньої дії.

Перший запуск балістичних ракет після інавгурації Трампа стався всього за кілька годин після того, як Північна Корея висловила обурення спільними щорічними військовими навчаннями США і Південної Кореї, що почалися 10 березня, назвавши їх репетицією війни.

Військові Південної Кореї заявили, що посилили моніторинг і підтримують готовність у тісній співпраці зі США. Пхеньян зазвичай не коментує свої ракетні пуски до наступного дня.

Сеул заявив, що навчання Freedom Shield 25 США і Південної Кореї триватимуть до 20 березня, з огляду на поглиблення військової співпраці Північної Кореї з Росією. Навчання є першими з моменту повернення Трампа в Білий дім, і вони відбуваються в той час, коли Північна Корея погрожує посилити ядерні можливості.

Цього року Пхеньян уже запустив серію ракет. 26 лютого північнокорейський лідер Кім Чен Ин спостерігав за запуском стратегічної крилатої ракети. Раніше, 6 січня, Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності, назвавши це випробуванням нової гіперзвукової ракети, покликаної тримати суперників у Тихоокеанському регіоні під контролем.

Під час свого першого терміну Трамп оголосив про припинення або скорочення деяких великих військових навчань США і Південної Кореї після початку особистих переговорів з Кімом. Хоча ці обговорення в кінцевому підсумку провалилися, Трамп продемонстрував готовність відновити переговори під час свого другого терміну.

Кім заявив через кілька днів після інавгурації Трампа, що конфронтація з ворожими країнами "неминуча", і закликав до нарощування ядерного потенціалу країни.

Запуск також стався на тлі тривалої політичної невизначеності в Сеулі після короткочасного введення президентом Юн Сок Йолем воєнного стану в грудні і його подальшого імпічменту.

Багато з випробуваних останніми роками ракет належали до групи, відомої як Hwasong-11, сімейства балістичних ракет малої дальності, які можуть нести важке корисне навантаження, включно з ядерними боєголовками. США і Південна Корея звинуватили Кіма у відправці десятків таких ракет до Росії, щоб допомогти Володимиру Путіну в його війні проти України.

Кім став ключовим союзником Путіна в його війні проти України, одночасно викликаючи занепокоєння щодо здатності Північної Кореї зміцнювати свою армію і підтримувати свій режим за підтримки Росії.