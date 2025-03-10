КНДР запустила первые баллистические ракеты после прихода Трампа к власти

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, из провинции Хванхэ на западе Северной Кореи были запущены по меньшей мере две ракеты. Другие подробности, включая точное количество запущенных ракет, пока не доступны. По данным Yonhap News, ракеты, скорее всего, были баллистическими ракетами ближнего действия.

Первый запуск баллистических ракет после инаугурации Трампа произошел всего через несколько часов после того, как Северная Корея выразила возмущение совместными ежегодными военными учениями США и Южной Кореи, начавшимися 10 марта, назвав их репетицией войны.

Военные Южной Кореи заявили, что усилили мониторинг и поддерживают готовность в тесном сотрудничестве с США. Пхеньян обычно не комментирует свои ракетные пуски до следующего дня.

Сеул заявил, что учения Freedom Shield 25 США и Южной Кореи продлятся до 20 марта, учитывая углубляющееся военное сотрудничество Северной Кореи с Россией. Учения являются первыми с момента возвращения Трампа в Белый дом, и они проходят в то время, когда Северная Корея угрожает усилить ядерные возможности.

В этом году Пхеньян уже запустил серию ракет. 26 февраля северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегической крылатой ракеты. Ранее, 6 января, Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, назвав это испытанием новой гиперзвуковой ракеты, призванной держать соперников в Тихоокеанском регионе под контролем.

Во время своего первого срока Трамп объявил о приостановке или сокращении некоторых крупных военных учений США и Южной Кореи после начала личных переговоров с Кимом. Хотя эти обсуждения в конечном итоге провалились, Трамп продемонстрировал готовность возобновить переговоры во время своего второго срока.

Ким заявил через несколько дней после инаугурации Трампа, что конфронтация с враждебными странами "неизбежна", и призвал к наращиванию ядерного потенциала страны.

Запуск также произошел на фоне продолжающейся политической неопределенности в Сеуле после кратковременного введения президентом Юн Сок Йолем военного положения в декабре и его последующего импичмента.

Многие из испытанных в последние годы ракет принадлежали к группе, известной как Hwasong-11, семейству баллистических ракет малой дальности, которые могут нести тяжелую полезную нагрузку, включая ядерные боеголовки. США и Южная Корея обвинили Кима в отправке десятков таких ракет в Россию, чтобы помочь Владимиру Путину в его войне против Украины.

Ким стал ключевым союзником Путина в его войне против Украины, одновременно вызывая обеспокоенность относительно способности Северной Кореи укреплять свою армию и поддерживать свой режим при поддержке России.