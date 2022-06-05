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КНДР запустила "неизвестную" баллистическую ракету в Японское море

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Пхенъян, Воскресенье 05 июня 2022 04:45
КНДР запустила "неизвестную" баллистическую ракету в Японское море Пуск ракеты в Северной Корее (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея запустила как минимум одну баллистическую ракету в сторону Японского моря со своего восточного побережья после того, как Южная Корея и США завершили свои первые совместные военные учения с участием американского авианосца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что КНДР запустила "неизвестную" баллистическую ракету в Японском море. Ее пуск также последовал за визитом в Сеул представителя США по делам Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты инициировали голосование в Совете Безопасности ООН по новой резолюции в отношении Северной Кореи за ее возобновление запусков баллистических ракет. Напомним, что КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря.

Запуски Пхеньян провел во время визита президента США Джо Байдена в Азию. Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

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