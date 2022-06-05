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КНДР запустила "невідому" балістичну ракету в Японське море

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Пхеньян, Неділя 05 червня 2022 04:45
КНДР запустила "невідому" балістичну ракету в Японське море Запуск ракети в Північній Кореї (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея запустила як мінімум одну балістичну ракету в бік Японського моря зі свого східного узбережжя після того, як Південна Корея і США завершили свої перші спільні військові навчання за участю американського авіаносця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що КНДР запустила "невідому" балістичну ракету в Японському морі. Її пуск також пішов за візитом до Сеула представника США у справах Північної Кореї.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати ініціювали голосування в Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції щодо Північної Кореї за її відновлення запусків балістичних ракет. Нагадаємо, що КНДР здійснила запуск трьох балістичних ракет у бік Японського моря.

Запуски Пхеньян провів під час візиту президента США Джо Байдена до Азії. Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.

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