КНДР запустила кілька крилатих ракет біля свого східного узбережжя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними південнокорейської сторони, їх північні сусіди запустили кілька крилатих ракет біля свого східного узбережжя.

Такі запуски були проведені під час спільних військових навчань Південної Кореї та США "Щит свободи", проти яких активно виступає Пхеньян.

Так, днями глава КНДР Кім Чен Ин звинуватив ША та Південну Корею у розширенні спільних навчань із залученням американських ядерних активів. Диктатор також закликав свою країну бути готовою до ядерних атак у будь-який час для "стримування війни" та знову пригрозив ядерною зброєю.