UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

КНДР запустила кілька балістичних ракет під час приїзду Путіна до Китаю

Фото: КНДР запустила балістичні ракети (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку моря біля свого східного узбережжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракети випустили з міста Вонсан на східному узбережжі, а телекомпанія Японії NHK повідомила, що запущена ракета малої дальності вже впала.

В останні місяці Північна Корея запустила балістичні та крилаті ракети, а також тактичні ракети, назвавши їх частиною програми модернізації свого військового потенціалу.

Раніше у п'ятницю впливова сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чен заявила, що тактична зброя призначена виключно для стримування Південної Кореї, при цьому знову заперечуючи, що Пхеньян експортує цю зброю.

Офіційні особи США та Південної Кореї звинуватили Північ у відправленні зброї до Росії, щоб допомогти Москві поповнити запаси для використання у війні проти України. Москва та Пхеньян відкинули звинувачення.

Запуски ракет співпали з візитом президента Росії Володимира Путіна до китайського міста Харбін на північному сході Китаю.

Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін розкритикували Вашингтон та його союзників за те, що лідери назвали "залякуванням у військовій сфері" проти Північної Кореї на зустрічі в Пекіні.

Постачання зброї з КНДР на Росію

Незважаючи на міжнародні санкції, що забороняють Пхеньяну експортувати свою зброю, багато супутникових фотографій, опублікованих дослідницькими групами та урядом США, показують потік зброї з Північної Кореї до Росії, а потім на склади боєприпасів неподалік кордону з Україною.

США 16 травня оголосили про нові санкції щодо торгівлі зброєю, яка сприяє війні Кремля проти України. У заяві Міністерства фінансів йдеться про те, що Росія застосувала у війні понад 40 балістичних ракет та інших боєприпасів, що суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН.

Читайте РБК-Україна в Google News
КореяКНДР