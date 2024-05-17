КНДР запустила несколько баллистических ракет во время приезда Путина в Китай

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении моря у своего восточного побережья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракеты были выпущены из города Вонсан на восточном побережье, а телекомпания Японии NHK сообщила, что запущенная ракета малой дальности уже упала.
В последние месяцы Северная Корея запустила баллистические и крылатые ракеты, а также тактические ракеты, назвав их частью программы по модернизации своего военного потенциала.
Ранее в пятницу влиятельная сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чен заявила, что тактическое оружие предназначено исключительно для сдерживания Южной Кореи, при этом вновь отрицая, что Пхеньян экспортирует это оружие.
Официальные лица США и Южной Кореи обвинили Север в отправке оружия в Россию, чтобы помочь Москве пополнить запасы для использования в войне против Украины. Москва и Пхеньян отвергли обвинения.
Запуски ракет совпали с визитом президента России Владимира Путина в китайский город Харбин на северо-востоке Китая.
Путин и президент Китая Си Цзиньпин раскритиковали Вашингтон и его союзников за то, что лидеры назвали "запугиванием в военной сфере" против Северной Кореи на встрече в Пекине.
Несмотря на международные санкции, запрещающие Пхеньяну экспортировать свое оружие, многие спутниковые фотографии, опубликованные исследовательскими группами и правительством США, показывают поток оружия из Северной Кореи в Россию, а затем на склады боеприпасов недалеко от границы с Украиной.
США 16 мая объявили о новых санкциях в отношении торговли оружием, которая способствует войне Кремля против Украину. В заявлении Министерства финансов говорится, что Россия применила в войне более 40 баллистических ракет и других боеприпасов, что противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.