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КНДР запустила дві балістичні ракети у Японське море

Фото: Північна Корея запустила дві балістичні ракети у Японське море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності до Японського моря сьогодні вночі, 25 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

У рамках третього раунду пусків минулого тижня КНДР запустила ракети з району Пхеньяну. Повідомляється, що обидві ракети пролетіли близько 400 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах на східному узбережжі Корейського півострова.

Запуски були здійснені через кілька годин після того, як військово-морський флот Південної Кореї повідомив, що другий атомний підводний човен США прибув у порт на острові Чеджу.

Минулого тижня USS Kentucky стала першим американським атомним підводним човном, що прибув до Південної Кореї з 1980-х років. Північна Корея відреагувала на її прибуття минулого тижня випробувальними пусками балістичних та крилатих ракет.

Запуски балістичних ракет КНДР

Північна Корея в рамках випробувань своєї ракетної зброї регулярно проводить пуски балістичних ракет у напрямку Японського моря. Так, 12 липня КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а за день повторила випробування. США та Південна Корея засудили такі дії та провели навчання зі стратегічним бомбардувальником у відповідь.

Також повідомлялося, що 18 липня США вперше з 1980-х років направили до Південної Кореї атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan з балістичними ракетами.

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