КНДР запустила две баллистические ракеты в Японское море

В рамках третьего раунда пусков с прошлой недели КНДР запустила ракеты из района Пхеньяна. Сообщается, что обе ракеты пролетели около 400 километров, прежде чем приземлиться в водах у восточного побережья Корейского полуострова.

Запуски были произведены через несколько часов после того, как военно-морской флот Южной Кореи сообщил, что вторая атомная подводная лодка США прибыла в порт на острове Чеджу.

На прошлой неделе USS Kentucky стала первой американской атомной подводной лодкой, прибывшей в Южную Корею с 1980-х годов. Северная Корея отреагировала на ее прибытие на прошлой неделе испытательными пусками баллистических и крылатых ракет.

Запуски баллистических ракет КНДР

Северная Корея в рамках испытаний своего ракетного оружия регулярно проводит пуски баллистических ракет в направлении Японского моря. Так, 12 июля КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила испытание. США и Южная Корея осудили такие действия и провели обучение со стратегическим бомбардировщиком в ответ.

Также сообщалось, что 18 июля США впервые с 1980-х годов направили в Южную Корею атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами.