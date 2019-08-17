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Ким Чен Ын вновь посетил ракетные испытания КНДР

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 01:40
Ким Чен Ын вновь посетил ракетные испытания КНДР
Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Северная Корея выпустила в пятницу минимум две баллистических ракеты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын снова наблюдал за испытанием нового оружия утром в пятницу, 16 августа. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, государственные СМИ КНДР в субботу,17 августа, сообщили, что днем ранее Северная Корея выпустила по крайней мере две баллистические ракеты малой дальности. По информации военных Южной Кореи, это шестой раунд запусков оружия с конца июля.

Государственный департамент США уже отреагировал на произошедшее и сообщил, что Стивен Биган, специальный посланник США по Северной Корее на следующей неделе отправится в Японию и Южную Корею для координации усилий по обеспечению денуклеаризации КНДР.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп преуменьшил недавние ракетные испытания КНДР, заявив, что они не нарушают обещания Кима отказаться от ядерных и дальних испытаний. Трамп также сказал, что он получил "очень красивое письмо" от Кима и добавил, что он может встретиться с ним еще раз.

Переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова зашли в тупик после встречи двух лидеров 30 июня.

Напомним, Северная Корея (КНДР) запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море.

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