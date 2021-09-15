КНДР запустила дві балістичні ракети за два дні
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Північна Корея запустила дві балістичні ракети за останні два дні. Обидві направили в бік Японського моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.
"Ракети невпізнаного типу" випустили з центральних районів Північною Кореєю.
У той же час, південнокорейські і американські служби почали аналізувати деталі.
"Наші сили знаходяться в стані повної готовності, тісно співпрацюючи з США", - стверджують військові Південної Кореї.
Раніше повідомлялося, що Північна Корея запустила невідомий снаряд з східного узбережжя.
РБК-Україна писало, що КНДР могла відновити роботу ядерного об'єкта.