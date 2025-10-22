КНДР запустила балістичну ракету: куди полетіла

Ракетна програма Південної Кореї

Раніше РБК-Україна писало про те, що Південна Корея почне розгортати секретну ракету Hyunmoo-5 наприкінці цього року, намагаючись досягнути балансу сил у протистоянні з КНДР.

Як заявив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бек, масове виробництво ракет вже розпочалося, і вживаються заходи для значного збільшення нарощування їх випуску.

Заяви війського чиновника прозвучали на тлі того, як Північна Корея посилює розробку озброєнь, ймовірно, завдяки технологічній допомозі Росії.

Ан також сказав, що Північна Корея може спробувати запустити нову МБР цього року, посилаючись на рухи, виявлені поблизу стартового майданчика ракет.

Останнє випробування МБР Північною Кореєю відбулося в жовтні минулого року.

Також повідомлялось, що КНДР провела військовий парад, під час якого Кім Чен Ин продемонстрував нове озброєння перед делегаціями з Китаю, Росії та В’єтнаму. Зокрема, йдеться про нову міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-20".