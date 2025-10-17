Південна Корея розгортає секретну ракету проти КНДР, - міністр оборони

Південна Корея почне розгортати секретну ракету Hyunmoo-5 вже наприкінці цього року, намагаючись досягнути балансу сил у протистоянні з КНДР.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

"Оскільки Південна Корея є членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і не може володіти ядерною зброєю, я твердо переконаний, що ми повинні мати значну кількість монструозних ракет Hyunmoo-5, щоб досягти балансу терору", - сказав Ан.

За його словами, масове виробництво ракет вже розпочалося, і вживаються заходи для значного збільшення нарощування їх випуску.

Ракета класу "земля-земля", яку через свої розміри назвали "монстром", відома тим, що вона здатна нести боєголовку вагою близько восьми тонн і знищувати підземні бункери. Військові вперше розкрили інформацію про Hyunmoo-5 під час церемонії з нагоди Дня збройних сил минулого року.

Ан також закликав до суттєвого нарощування ударного арсеналу військових на різних рівнях, починаючи від артилерійських боєприпасів до того, що він назвав модернізованою версією Hyunmoo-5 з більшою дальністю ураження цілей та потужнішою боєголовкою.

Зауваження міністра оборони прозвучали на тлі того, як Північна Корея посилює розробку озброєнь, ймовірно, завдяки технологічній допомозі Росії.

Ан також сказав, що Північна Корея може спробувати запустити нову МБР цього року, посилаючись на рухи, виявлені поблизу стартового майданчика ракет. Останнє випробування МБР Північною Кореєю відбулося в жовтні минулого року.

Повернення командування армією

Міністр оборони також висловив впевненість у прагненні уряду Лі Дже Меня передати оперативне управління військами у воєнний час на основі умов з Вашингтона до Сеула протягом п'ятирічного терміну Лі.

Південна Корея передала оперативне управління своїми силами командуванню ООН під керівництвом США під час Корейської війни 1950-53 років. Згодом його було передано Командуванню об'єднаних сил союзників.

Хоча оперативний контроль у воєнний час залишався в руках США, Південна Корея повернула собі командування армією у мирний час в 1994 році.