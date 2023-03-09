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КНДР запустила балістичну ракету у бік Жовтого моря

Фото: КНДР 9 березня запустила балустичну ракету (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Північна Корея сьогодні, 9 березня, запустила балістичну ракету. Пуск був здійснений у бік Жовтого моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське видання Younhap.

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Нагадаємо, КНДР у лютому запустила балістичну ракету у напрямі західного узбережжя Японії. Зазначається, що дальність польоту такої ракети становить 14 тисяч кілометрів. Тобто корейська ракета могла досягти материкової частини США.

Пізніше Північна Корея оприлюднила відео запуску своєї міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15.

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