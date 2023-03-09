КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Желтого моря

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Напомним, КНДР в феврале запустила баллистическую ракету в направлении западного побережья Японии. Отмечается, что дальность полета такой ракеты составляет 14 тысяч километров. То есть корейская ракета могла достичь материковой части США.

Позже Северная Корея обнародовала видео запуска своей межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15.

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