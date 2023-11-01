КНДР закриває більше десяти посольств по всьому світу

Співпраця КНДР і РФ

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські боєприпаси та зброю в обмін на технології.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

У Держдепі США також заявили, що зроблять усі можливі кроки, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до поставок зброї між Північною Кореєю і Росією.

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