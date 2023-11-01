КНДР закрывает более десяти посольств по всему миру

КНДР планирует закрыть в 12 своих посольств в Испании, Гонконге и странах Африки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские боеприпасы и оружие в обмен на технологии.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.
В Госдепе США также заявили, что предпримут все возможные шаги, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к поставкам оружия между Северной Кореей и Россией.
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