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У КНДР закликали "відсунути" війну з США та Південною Кореєю наступальними методами

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Вівторок 11 квітня 2023 05:53
У КНДР закликали "відсунути" війну з США та Південною Кореєю наступальними методами Фото: у КНДР закликали "відсунути" війну зі США та Південною Кореєю наступальними методами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав "відсунути" війну проти США та Південної Кореї більш практичними та наступальними методами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Застосувавши практичні та наступальні методи, нам вдасться протистояти агресивним діям США та Південної Кореї", - заявив Кім Чен Ин.

Ймовірно, такий коментар у ході засідання Центральної військової комісії є реакцією на нещодавню серію спільних військових навчань США, Японії та Південної Кореї, які, на думку КНДР, були спрямовані на підготовку до "тотальної війни".

В останні тижні Північна Корея також провела різні військові заходи, представивши нові ядерні боєголовки меншого розміру, а також зазнавши нового підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю.

Нагадаємо, що 24 березня Північна Корея вперше заявила про проведення випробувань нового підводного дрону з ядерною боєголовкою.

А 16 березня КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету до акваторії Східного моря, яка здатна досягти західного узбережжя США.

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Кім Чен Ин КНДР Северная Корея
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