В КНДР призвали "отодвинуть" войну с США и Южной Кореей наступательными методами
Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал "отодвинуть" войну против США и Южной Кореи более практичными и наступательными методами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Применив практичные и наступательные методы, нам удастся противостоять агрессивным действиям США и Южной Кореи" - заявил Ким Чен Ын.
Вероятно, такой комментарий в ходе заседания Центральной военной комиссии является реакцией на недавнюю серию совместных военных учений США, Японии и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, были направлены на подготовку к "тотальной войне".
В последние недели Северная Корея также провела различные военные мероприятия, представив новые ядерные боеголовки меньшего размера, а также испытав новый подводный боевой беспилотник, способный нести ядерное оружие.
Напомним, что 24 марта Северная Корея впервые заявила о проведении испытаний нового подводного дрона с ядерной боеголовкой.
А 16 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в акваторию Восточного моря, которая способна достигнуть западного побережья США.
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