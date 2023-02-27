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КНДР грозит дефицит продовольствия: Ким Чен Ын собрал экстренное совещание

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Понедельник 27 февраля 2023 04:35
КНДР грозит дефицит продовольствия: Ким Чен Ын собрал экстренное совещание Фото: Северной Корее грозит дефицит продовольствия (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северокорейский лидер Ким Чен Ын собрал экстренное совещание с представителями партии, чтобы обсудить улучшение дефицит продовольствия и проблемы сельскохозяйственного сектора экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это связано с опасениями правительства страны по поводу нехватки продовольствия. Сообщается, что главной темой заседания стала "очень важная и неотложная задача по выработке правильной стратегии развития сельского хозяйства".

Ситуация с продовольствием в Северной Корее, вероятно, ухудшилась. Официальные лица в Южной Корее указали на заседание, как фактическое признание серьезной нехватки продовольствия в КНДР.

В прошлом месяце программа 38 North, которая следит за Северной Кореей, сообщила, что уровень запасов продовольствия в КНДР, вероятно, упал ниже минимального уровня с точки зрения человеческих потребностей, а состояние продовольственной безопасности стало худшим со времен голода 1990-х годов.

Ранее стало известно, что десятки тысяч человек в КНДР могут подвергнуться воздействию радиоактивных материалов, которые распространяются через грунтовые воды с подземного ядерного полигона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 20 февраля КНДР совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

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КНДР Ким Чен Ын Северная Корея
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