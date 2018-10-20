США и Южная Корея приостановили учения ради переговоров с КНДР

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Военное руководство США хочет "дать дипломатическому процессу все возможности для продолжения"

Соединенные Штаты и Южная Корея приостановили совместные учения по противовоздушной обороне, чтобы дать "все возможности" для продолжения дипломатическому процессу с Северной Кореей (КНДР). Об этом сообщили в Пентагоне, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В военном ведомстве США сообщили, что решение приостановить запланированные на декабрь учения Vigilant Ace приняли министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Южной Кореи Чон Кен Ду, которые встретились в Сингапуре в пятницу.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Вайт заявила, что военным руководством было принято решение "дать дипломатическому процессу все возможности для продолжения".

По ее словам, Мэттис уже обсудил это со своим японским коллегой.

"Оба министра обязались изменить учения, чтобы обеспечить готовность наших войск. Они пообещали поддерживать тесную координацию и оценивать будущие учения», – сказала Уайт.

Она добавила, что Маттис также говорил со своим японским коллегой по этому вопросу.

Напомним, планы Сеула и Пхеньяна о создании зоны свободных полетов над границей вызывают обеспокоенность США, поскольку не достигнут достаточный прогресс по денуклеаризации КНДР.