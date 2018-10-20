ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

США и Южная Корея приостановили учения ради переговоров с КНДР

Новости » Политика    20.10.2018 - 07:15
Фото: Ким Чен Ын (twitte.com/kcna koreannews)
Фото: Ким Чен Ын (twitte.com/kcna koreannews)

Военное руководство США хочет "дать дипломатическому процессу все возможности для продолжения"

Соединенные Штаты и Южная Корея приостановили совместные учения по противовоздушной обороне, чтобы дать "все возможности" для продолжения дипломатическому процессу с Северной Кореей (КНДР). Об этом сообщили в Пентагоне, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В военном ведомстве США сообщили, что решение приостановить запланированные на декабрь учения Vigilant Ace приняли министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Южной Кореи Чон Кен Ду, которые встретились в Сингапуре в пятницу.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Вайт заявила, что военным руководством было принято решение "дать дипломатическому процессу все возможности для продолжения".

По ее словам, Мэттис уже обсудил это со своим японским коллегой.

"Оба министра обязались изменить учения, чтобы обеспечить готовность наших войск. Они пообещали поддерживать тесную координацию и оценивать будущие учения», – сказала Уайт.

Она добавила, что Маттис также говорил со своим японским коллегой по этому вопросу.

Напомним, планы Сеула и Пхеньяна о создании зоны свободных полетов над границей вызывают обеспокоенность США, поскольку не достигнут достаточный прогресс по денуклеаризации КНДР.

Президент Южной Кореи вручил Папе Римскому приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР США против планов Южной Кореи и КНДР о создании свободного неба над границей
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКНДРЮжная Корея Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь