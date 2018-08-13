Точная дата проведения двухстороннего саммита пока неизвестна

КНДР и Южная Корея договорились провести новый совместный саммит в сентябре в Пхеньяне. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Как отмечается, соглашение было достигнуто во время переговоров на высоком уровне на северной стороне деревни Панмунджом, которая разделяет две Кореи. Вместе с тем, точная дата проведения саммита пока неизвестна.

"Мы договорились провести межкорейский саммит в сентябре в Пхеньяне", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, главный делегат Северной Кореи Ри Сон-гвон намекнул после встречи, что обе стороны договорились о дате, но решили не объявлять об этом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на сегодня были запланированы переговоры по организации второго двухстороннего саммита.

Отметим, ранее КНДР (Северная Корея) и Южная Корея провели всеобщую воинскую встречу в деревне Панмунджом, где обсудили меры по обеспечению выполнения воинской части своего апрельского саммита. В частности, было решено, что КНДР и Южная Корея уберут посты охраны из демилитаризованной зоны.