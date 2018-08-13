Точна дата проведення двостороннього саміту поки невідома

КНДР і Південна Корея домовилися провести новий спільний саміт у вересні в Пхеньяні. Про це повідомляє агентство Yonhap.

Як зазначається, угода була досягнута під час переговорів на високому рівні на північній стороні села Панмунджом, яке розділяє дві Кореї. Разом з тим, точна дата проведення саміту поки невідома.

"Ми домовилися провести міжкорейський саміт у вересні в Пхеньяні", - йдеться в спільній заяві.

Крім того, головний делегат Північної Кореї Ри Сон-гвон натякнув після зустрічі, що обидві сторони домовилися про дату, але вирішили не оголошувати про це.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на сьогодні були заплановані переговори з організації другого двостороннього саміту.

Відзначимо, раніше КНДР (Північна Корея) і Південна Корея провели загальну військову зустріч в селі Панмунджом, де обговорили заходи щодо забезпечення виконання військової частини свого квітневого саміту. Зокрема, було вирішено, що КНДР і Південна Корея приберуть пости охорони з демілітаризованої зони.