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В КНДР выступили против Помпео на переговорах

Новости » В мире    18.04.2019 - 10:33
В КНДР выступили против Помпео на переговорах
Фото: Флаг КНДР (wikimedia.org)

Северная Корея выдвигает новые условия

Власти Северной Кореи заявили, что не хотят видеть госсекретаря Соединенных Шатов Майка Помпео в качестве представителя на переговорах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп не исключил возможность третьей встречи с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном. Трамп сказал, что после переговоров с лидером КНДР удалось добиться хороших результатов, хотя Вашингтон не получил того, чего хотел от встреч с Ким Чен Ыном. Он сказал, что стороны достигли прогресса.

Трамп убежден, что в отношениях с КНДР "со временем удастся достичь множества замечательных результатов".

В свою очередь лидер Северной Кореи назвал условия для проведения третьего саммита с президентом США. По словам Ким Чен Ына, он готов провести встречу с американским президентом в случае, если США изменят свой подход к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова к концу этого года.

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