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У КНДР виступили проти Помпео на переговорах

Новини » В світі    18.04.2019 - 10:33
У КНДР виступили проти Помпео на переговорах
Фото: Прапор КНДР (wikimedia.org)

Північна Корея висуває нові умови

Влада Північної Кореї заявила, що не хоче бачити держсекретаря Сполучених Шатов Майка Помпео в якості представника на переговорах. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство КНДР.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп не виключив можливість третьої зустрічі з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином. Трамп сказав, що після переговорів з лідером КНДР вдалося домогтися гарних результатів, хоча Вашингтон не отримав того, чого хотів від зустрічей з Кім Чен Ином. Він сказав, що сторони досягли прогресу.

Трамп переконаний, що у відносинах з КНДР "з часом вдасться досягти безлічі чудових результатів".

У свою чергу лідер Північної Кореї назвав умови для проведення третього саміту з президентом США. За словами Кім Чен Ина, він готовий провести зустріч з американським президентом у випадку, якщо США змінять свій підхід до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова до кінця цього року.

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