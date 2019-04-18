У КНДР виступили проти Помпео на переговорах

Фото: Прапор КНДР (wikimedia.org)

Північна Корея висуває нові умови

Влада Північної Кореї заявила, що не хоче бачити держсекретаря Сполучених Шатов Майка Помпео в якості представника на переговорах. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство КНДР.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп не виключив можливість третьої зустрічі з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином. Трамп сказав, що після переговорів з лідером КНДР вдалося домогтися гарних результатів, хоча Вашингтон не отримав того, чого хотів від зустрічей з Кім Чен Ином. Він сказав, що сторони досягли прогресу.

Трамп переконаний, що у відносинах з КНДР "з часом вдасться досягти безлічі чудових результатів".

У свою чергу лідер Північної Кореї назвав умови для проведення третього саміту з президентом США. За словами Кім Чен Ина, він готовий провести зустріч з американським президентом у випадку, якщо США змінять свій підхід до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова до кінця цього року.